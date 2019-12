Il segreto di Tiara (Di domenica 29 dicembre 2019) Ci sono salvataggi che ci scaldano il cuore, poiché ci fanno capire l’importanza dei gruppi di soccorso che sono nati negli ultimi anni. Oggi proprio per questo, abbiamo deciso di raccontarvi la storia di una dolce cagnolina chiamata Tiara e dei suoi cuccioli, a cui lei è tanto legata. Era un giorno come gli altri per un giovane volontario, che stava andando nel rifugio per fare il suo lavoro. Doveva aiutare gli animali in difficoltà. Lungo la strada, sotto un albero ha notato che c’era quella cagnolina, sola ed abbandonata. Quando si è avvicinato a lei, ha scoperto che aveva qualcosa che nascondeva sotto la zampa. Il giovane, non potendo agire da solo, ha chiamato subito i suoi colleghi e tutti insieme, hanno scoperto il segreto della piccola Tiara. Sotto la zampa, aveva i suoi amati cuccioli. Aveva partorito da poche settimane ed era stata abbandonata più o meno nello ... Leggi la notizia su bigodino

