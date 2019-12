Taranto riscopre la sua storia: c’è la Notte Bianca dell’Archeologia (Di sabato 28 dicembre 2019) La Taranto più bella: quella che, forte del suo passato, sceglie la promozione di luoghi dal valore inestimabile. E lo fa coniugando cultura e intrattenimento. Domenica 29 dicembre torna la Notte Bianca dell’Archeologia, evento che- in soli tre anni di vita- è già diventato richiamo per residenti, ma anche turisti e visitatori provenienti dal resto della regione. «Questa iniziativa è nata dall’idea di mostrare l’altro volto di Taranto- commentano gli organizzatori delle associazioni Taranto Sotterranea e Terra- in un itinerario tra tombe a camera, arricchito da ospiti e attività. E l’interesse della gente ci fa capire che siamo sulla strada giusta». La manifestazione, patrocinata dal Comune, ha partner il circolo fotografico Il Castello e Taranto in Calessino. Ricchissimo il programma della serata, dalle ore 18:00 all’01:00 con teatro, visite guidate, laboratori, ma anche mostra ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

