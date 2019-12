Pozzuoli | un Capodanno in musica con Edoardo Bennato e Rocco Hunt

Leggi la notizia su 2anews

(Di sabato 28 dicembre 2019): la serata di San Silvestro vedrà l’esibizione in piazza della Repubblica di. Sul palco anche l’attrice Rosalia Porcaro. Anche la città disaluterà il 2019 e accoglierà il 2020 in. La serata di San Silvestro vedrà esibirsi in piazza della Repubblica il cantautoree il … L'articolo: uninconproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

Turismo_Napoli : Anche #Pozzuoli si prepara a festeggiare l'arrivo del 2020 con un Concerto di #Capodanno e 3 ospiti d’eccezione!! - Notiziedi_it : Capodanno, a Pozzuoli Rocco Hunt, Edoardo Bennato e Rosalia Porcaro - ilmondodisuk : Capodanno/Pozzuoli festeggia con Edoardo Bennato, Rocco Hunt e Rosalia Porcaro. Megaparcheggio al complesso Olivett… -