Paolo Genovese voleva incontrare i genitori di Gaia e Camilla La risposta

(Di sabato 28 dicembre 2019)di. A 24 ore di distanza dall’incidente di Corso Francia in cui il figlio Pietro aveva investito le due 16enni, il regista avrebbe espresso questo desiderio: a riportarlo è il Corriere della Sera.La, riferita dai legali delle famiglie, sarebbe stata: “Emotivamente non era il momento adatto, abbiamo risposto che una lettera sarebbe stata la benvenuta”. Si ipotizza che l’incontro potrebbe svolgersi nei prossimi giorni, a funerali ormai celebrati.Il regista si è consigliato con il difensore del figlio Pietro, l’avvocato Gianluca Tognozzi. Nel timore di irrompere goffamente nelle vite straziate dei von Freymann e dei Romagnoli,di, ha chiesto al legale quale fosse il modo migliore per far sentire la propria vicinanza alle famiglie. La conferma di questa ...

