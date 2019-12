Mimmo Lucano | nuovo avviso di garanzia per l’ex sindaco di Riace

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 dicembre 2019)diper l'exdiDomenico “. Alprimo cittadino del Comune calabrese è contestato dalla procura di Locri il rilascio di due documenti d'identità a migranti ospiti nei centri di accoglienza. La notizia è stata confermata all'Adnkronos dallo stessoche si è detto "amareggiato" e di aver ricevuto l’nei giorni scorsi. "Mi sembra tutto così assurdo”, dice spiegando che l’ha fatto per “motivi sanitari”. “Documenti per motivi sanitari” “Mi viene contestato un reato che avrei commesso nel settembre 2016 - spiega- per aver fatto due carte di identità a una donna eritrea e a suo figlio di pochi mesi, che erano inseriti in un progetto di accoglienza al Cas a”. Secondo quanto riferisce l'ex, "la prefettura ci aveva chiesto l'inserimento per la madre e il bambino e noi avevamo detto di sì ...

