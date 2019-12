Messina | sequestrati fuochi d' artificio venduti sui social

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Utilizzava inetwork – in particolare Facebook – per vendere id'. Scoperto dalla Guardia di Finanza un uomo diche, attraverso un nickname per non rendersi riconoscibile, piazzava su web diverso materiale esplodente. Comincia dunque a dare i primi risultati l’intensificazione dei controlli effettuati in vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, a contrasto della fabbricazione, del commercio e della detenzione dei botti illegali. In particolare, le Fiamme Gialle, nel corso di due diversi interventi, hanno sequestrato circa 18.000 artifizi pirotecnici, detenuti illegalmente, per un peso complessivo di oltre 180 chilogrammi. (Lapresse) Redazione 

