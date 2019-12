Mediaset pronta a sfidare il Festival di Sanremo? Svelata l’idea e la possibile

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tra poche settimane andrà in onda la settantesima edizione deldi, uno degli eventi più attesi dell’anno che riesce ogni volta a catturare l’attenzione di milioni di spettatori. La manifestazione canora, in onda su Rai 1, è ormai entrata nella storia ed ha permesso a centinaia di artisti di rimanere impressi nella mente degli italiani. Uno spettacolo dunque che non ha mai avuto rivali. Qualcosa di simile però potrebbe sbarcare dalle parti di, e a rivelarlo è il settimanale Vero, che ha annunciato la possibilità di vedere prossimamente una nuova manifestazione proprio su Canale 5. Al timone? Una delle conduttrici di punta della rete, ovvero Barbara d’Urso L’anno prossimo Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione dideldi ...

SiamoPartenopei : Mediaset - Lobotka prima scelta del Napoli: pronta l'offerta al Celta Vigo - GianniSimonato : 270.000 posti a rischio sono tanti! Non so cosa stia succedendo in Italia. Ho scambiato alcune idee con amici: prof… -