Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Emergono alcune novità estremamente interessanti in queste ore per gli utenti che pensano di acquistare smartphone come i variP30, Samsung Galaxy S10 edXS. Tutto nasce dalla nuovissima campagnadilanciata nella giornata di ieri e validaal 31 dicembre. Si tratta di promozioni che danno continuità al volantino trattato un paio di settimane fa sul nostro magazine e che confermano la volontà della catena di rendere disponibili delle opportunità per il pubblico alla ricerca di un nuovo smartphone. Le offerteperP30, S10 edXS a fine 2019 Passando dalla teoria alla pratica, è giusto analizzare per intero la categoriadi, andando oltre i modelli menzionati in precedenza. Qualche esempio? Chi desidera un Samsung Galaxy S10 Plus se lo potrà assicurare con un esborso di 696,65 euro, mentre il ...

OptiMagazine : Il SuperFive Euronics con forti sconti per Huawei P30 Lite, S10 ed iPhone XS fino al 31 dicembre… - zazoomblog : Ecco i SuperFive di Euronics con una valanga di offerte su smartphone tablet e tanto altro - #SuperFive #Euronics… -