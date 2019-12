Franco e Lucia | 85 e 87 anni | inseparabili fino alla fine | muoiono insieme alla Vigilia

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lui,Castellani, era maestro elementare e direttore dei cori parrocchiali della zona; lei,Pavan, aveva duepiù di lui e aveva detto «sì» aa 29. La coppia aera sposata da 58: nati entrambi a Bonavigo, in provincia di Verona, avevano celebrato le loro nozze il 28 ottobre del 1961 e avevano avuto tre figli – Silvia Stefano e Giov- . Una lunga vita, passata sempre, mai separati per più di qualche ora, una vita di quelle che legano i destini e li congiungono. Sembra proprio così a pensare che i due coniugi, malati da tempo, sono morti a qualche ora di distanza durante ladi Natale. Una storia triste ma commuovente, che la comunità di Roverchiara, il paese doveaveva insegnato, ha onorato iericelebrazione dei funerali. Erano un simbolo locale, e, come riportato dal Corriere della Sera che ha ...

