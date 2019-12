TelevideoRai101 : Esplosione in casa a Terni,3 ustionati - contribuenti : Esplosione in casa Terni, 3 ustionati - Notiziedi_it : Esplosione in casa Terni, 3 ustionati – Ultima Ora -

Tre persone sono rimaste ustionate in un'in un appartamento al secondo piano di una palazzina di, in Umbria. Due deglisono nigeriani mentre il terzo è un italiano che era andato a trovarli. Nessuno è in pericolo di vita. I vicini hanno sentito un forte boato e un muro dell'abitazione è stato letteralmente abbattuto nella deflagrazione. La causa potrebbe essere una bombola di gas Gpl presente nell'abitazione. L'intera palazzina è stata evacuata.Sospesa l'erogazione dell'elettrica in zona.(Di sabato 28 dicembre 2019)