Venezia | Don Carlo inaugura la stagione alla Fenice

(Di venerdì 27 dicembre 2019) In una città ancora spossata e malinconica per il recente disastro dell'acqua “granda” del 12 novembre, laapre lasuperando brillantemente le difficoltà che l'inondazione aveva imposto: prove a Treviso e rimessa in sicurezza del teatrogato. L'opera mancava a1991-92 in cui venne proposta, come quest'anno, la versione “di Milano” in quattro atti, e questa volta è Robert Carsen a curarne la regia. Lo spettacolo è la ripresa di una produzione di (...) - Musica e Spettacoli /, Teatro

