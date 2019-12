Taglio Capelli Donna Gennaio 2020 | corti | lunghi | medi | rasati ai lati | invernali | ricci

Leggi la notizia su correttainformazione

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per il prossimoc’è già chi pensa ad un nuovodiper salutare il vecchio anno e salutare la nuova stagione con un tocco di novità. Nuove e vecchie forme si fondono quest’anno in un unico grande inventario di capigliature, dove è possibile trovare il giustoper lacontemporanea sempre al passo con la moda. Sfogliando le pagine web si possono preannunciare numerosi tagli come standard per le prossime tendenze: ma a rendere unico unper idaè anche e soprattutto quel tocco in più che solo la propria personalità sa dare come contributo. Nessundidaè casuale: unradicale può essere infatti indice di un grande cambiamento nella propria vita; e, allo stesso modo, una sforbiciatina può essere sintomo di una ventata d’intraprendenza e voglia di coccolarsi un po’. Qualsiasiunaoperi su di sé ...

