Salsicce con stuzzicadenti per uccidere animali randagi

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Davvero terribile quanto sta avvenendo in questi giorni a Pontecagnano dove sono state rinvenute delleappositamente confezionate percani e gatti.conpergliIn base a quanto si evince dal sito Voce di Strada.it, si sta assistendo ad un vero e proprio atto di crudeltà a Pontecagnano, dove qualcuno sta posizionando delleconper cercare digli. Levengono appositamente confezionate percani e gatti, con glia quattro zampe che rischiano di morire dopo aver ingerito leconall’interno. Un atto di crudeltà nei confronti dei cani e dei gattiche purtroppo non resta un caso isolato. Le pericolosissime esche sono state rinvenute sul territorio di Pontecagnano Faiano, ma purtroppo non è la prima volta che si assiste ad una vicenda di ...

antove : @Miss_FrancyM Salsicce condite con ??? - salernonotizie : Salsicce con stuzzicadenti per uccidere gli animali a Pontecagnano - NovaraFabiano : @sivabendaiciao Un motivo c'è, così quando sta per finire se ne compra un altro. Per lo stesso motivo il pane per h… -