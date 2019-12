Saldi invernali in Campania | al via il 4 gennaio

Leggi la notizia su 2anews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Manca davvero poco all'avvio della stagione deiin: ecco le date e tutto ciò che c'è da sapere per non farsi trovare impreparati.in| Manca davvero poco all'avvio della stagione dei. All'inizio del 2020 partiranno gli sconti con la solita caccia all'affare nei milioni di negozi

