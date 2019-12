Renzo Arbore e la TV di oggi | “Ci vogliono trasmissioni più pulite”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono giorni belli e ricchi di impegni per. In tv lo possiamo trovare in seconda serata con L’arte do sole, in sostanza una storia dell’Orchestra italiana fatta di canzoni e aneddoti. Intanto, sta preparando il suo nuovo tour, un programma televisivo dedicato al Festival di Sanremo e ballonzola in lui l’idea di un museo dedicato alla sua intera carriera. E il 2020 sarà anche l’anno della sua prima vera biografia, scritta dal giornalista Vassily Sortino e intitolatae la rivoluzione gentile, in uscita ad aprile. Interrogato dal settimanale Famiglia Cristiana su quale sia la ricetta per il futuro della tv,afferma: «Si deve tornare al passato, apiù pulite, che non mettono in mostra rabbia, volgarità e risse. Di recente ho fatto una trasmissione dedicata al mio amico e compagno di lavoro Gianni Boncompagni. Con lui abbiamo ideato programmi come ...

