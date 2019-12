Malattia di Alzheimer | al via progetto all’Irccs Fatebenefratelli di Brescia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Focus sui meccanismi che scatena ladi: lo studio ‘The dark side of APOEe4: unravelling amyloid-independent effects in AD’ (Il lato oscuro di APOEe4: la scoperta dei suoi effetti non dipendenti da amiloide nell’) che parte in questi giornidiindaga l’influenza di un gene che codifica una proteina presente in modo importante nei malati di. “IImira a capire in che modo il principale fattore di rischio genetico (apolipoproteina epsilon 4) insieme all’età e al sesso influenzino l’insorgenza e la progressione del morbo – spiega la ricercatrice Moira Marizzoni, responsabile del-. Il nostro studio indagherà le differenze nei marcatori di neuroimmagine, di infiammazione e di metabolismo tra portatori e non portatori della variante APOE-epsilon 4“. Il ...

