L’ex ministro Fioramonti | “Gli attacchi dei leader M5s mi stupiscono”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’exattacca il M5s: “Il sistema dei rimborsi è poco trasparente. Da tempo in tanti abbiamo espresso i nostri dubbi”. ROMA – L’exnon ci sta e attacca il M5s. Dopo le critiche ricevute da colleghi, in un lungo post su Facebook l’esponente grillino è ritornato sulla vicenda delle sue dimissioni precisa: “Mi stupiscono le voci dellaship del partito contro di me. Io ho fatto semplicemente quello che ho detto. Mi sarei aspettato il contrario. Sarebbero dovuti essere loro a chiedermi il passo indietro. Invece, hanno fatto finta di niente come tutti i politici italiani“.critica il sistema rimborsi M5s Non mancano le critiche al sistema rimborsi del M5s: “In tanti abbiamo contestato un sistema farraginoso e poco trasparente di rendicontazione. Dopo aver restituito ...

LegaSalvini : Non è possibile che l'ex ministro Matteo Salvini rischi 15 anni di carcere per aver fatto quello che hanno chiesto… - Avvenire_Nei : L'ex ministro #Fioramonti: «Mi stupisce l'attacco di M5s, ho restituito tutto» - fanpage : L'ex ministro leghista Bussetti dovrà restituire 24mila euro di rimborsi per 'false missioni' -