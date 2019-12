Leggi la notizia su lastampa

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I medici dell’ospedale di Padova ora dovranno stabilire se staccare le macchine che lo tengono in vita oppure no

Rog_2 : RT @LaStampa: Il neonato in coma dopo gli scossoni della mamma non presenta attività cerebrale - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Padova, neonato in coma non ha più attività cerebrale #padova - MediasetTgcom24 : Padova, neonato in coma non ha più attività cerebrale #padova -