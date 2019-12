Fioramonti | «Darò i contributi al Tecnopolo per Taranto» «Non fare il furbo | non c’è il

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I rimborsi che il dimissionario ministro dell’Istruzione Lorenzoha annunciato verserà alla fondazionemediterraneo per lo sviluppo sostenibile di? «Impossibile», fanno sapere dallo stesso ministero dello Sviluppo Economico. «Non c’è un conto su cui versare». «Non vogliamo entrare nei meriti politici, possiamo però dire che è impossibilequalsiasi tipo di versamento alla fondazionemediterraneo per lo sviluppo sostenibile di», dicono fonti definite “qualificate” del ministero dello Sviluppo Economico all’Ansa in merito all’annuncio didi voler versare le restituzioni da parlamentare al. Ad attaccare l’ex ministro è anche il senatore dissidente Gianluigi Paragone, che mette il professore tra gli “insolventi” del Movimento che intende deferire ai ...

