Dopo le dimissioni di Fioramonti | scoppia il caso rimborsi

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)il polemico addio di Lorenzoal ministero dell'Istruzione, in M5s è il momento dei veleni. Ad aprire le ostilità, con un'intervista al Corriere, è il deputato Giorgio Trizzino, che accusa l'ex ministro di non aver restituito le indennità parlamentari, come è prassi nel Movimento. "Prima di andarsene bisogna essere a posto con la coscienza e con la propria moralità", attacca Trizzino, "senon ha restituito i soldi, come promesso, il suo addio ha il sapore di una fuga". Quanto ai fondi mancanti per l'istruzione, "mi sembra una scusa", ha osservato Trizzino, "non si può avere tutto quello che si vuole. Anche a me sarebbe piaciuto avere altri tre miliardi e mezzo per la sanità". Ancora più duro Stefano Buffagni: "Se orasogna di fare il capo politico, o lanciare il suo movimento verde... Sono fatti suoi legittimi, ma sono certo che ...

