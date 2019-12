Code di mazzancolle tropicali ritirate dal mercato per rischio chimico

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019)daldiperlegato a “valori di solfiti oltre i limiti di legge”. È quanto si evince dal sito Salute.gov. L’allerta alimentare ha comportato, infatti, il ritiro dagli scaffali del prodotto in questione per via di un rischidovuto alla presenza di valori di solfiti che superano quello previsto dalla normativa vigentediIn base a quanto riportato sul sito del ministero della Salute sono statedallediLuna Nera per “valori di solfiti oltre i limiti di legge”. Come riferisce il ministero della Salute sul suo sito web, il richiamo volontario per allerta sanitaria riguarda il lotto 1909413-0 del prodotto “di mazzancolla36/40’ a marchio Luna nera, importate dall’Ecuador”. Il lotto è prodotto dalla Proexpo, Processadora y ...

