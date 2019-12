CasaPound espone ancora la sua scritta davanti alla sede occupata a Roma: “Alla faccia dei censori” (Di venerdì 27 dicembre 2019) CasaPound espone ancora la sua scritta davanti alla sede occupata I militanti di CasaPound hanno esposto di nuovo a Roma la scritta con il nome del loro movimento, davanti all’edificio occupato in via Napoleone III, che da 16 anni è il loro quartier generale. Gli attivisti di CasaPound hanno esposto ancora le 9 lettere che erano stata rimosse ad agosto scorso dalla facciata della sede su disposizione del Comune di Roma. A mostrare l’azione, in una sorta di sit-in celebrativo dei 16 anni di occupazione, è stato proprio il profilo Facebook di CasaPound Italia, dove sono state caricate foto di diversi militanti davanti all’edificio. La scritta ‘CasaPound’ ricollocata all’esterno della sede del movimento a Roma in via Napoleone III La scritta ‘CasaPound’ non è state ricollocata sul muro dell’immobile, ma esposta davanti alla facciata del ... Leggi la notizia su tpi

