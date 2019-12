Bianca Atzei incinta di Stefano Corti | l’inviato delle Iene rompe il silenzio

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ildopo i gossip su una gravidanza di. Nei giorni scorsi alcune fonti avevano parlato dell’arrivo di un figlio per la coppia formata dalla cantante e dall’inviato. Il settimanale Diva e Donna aveva riferito che la coppia era al settimo cielo e che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi voleva custodire ancora per un po’ il segreto. A rispondere ai pettegolezzi in queste ore ci ha pensato lo stessoche ha scritto un post su Instagram che lascia poco spazio alle interpretazioni. “Ormai la notizia è su tutti i giornali – ha scritto la iena, ironizzando -, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”.dunque non èe la cantante, almeno per ora, non ...

