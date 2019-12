repubblica : Sassari, accoltellato in discoteca dopo una lite. Morto 26enne [aggiornamento delle 18:40] - AntonellaChessa : RT @repubblica: Sassari, accoltellato in discoteca dopo una lite. Morto 26enne - TelevideoRai101 : Morto 26enne accoltellato in discoteca -

E'all'ospedale a Sassari ilnella notte in unadi Ossi (Ss) durante una lite per futili motivi. Il ragazzo era rimasto seriamente ferito da due coltellate all'addome durante una colluttazione nel locale "BluStar" probabilmente per aver importunato l'ex ragazza dell'aggressore. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico non ce l'ha fatta. Il presuntore è stato rintracciato ed è in stato fermo:omicidio.(Di giovedì 26 dicembre 2019)