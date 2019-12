LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | un ottimo Hackett

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO QUARTO:19-13 19-13 Super schiacciata di Bolomboy a fil di sirena. 17-13 Nedovic trova l’appoggio vincente a tabellone. 17-11attacca il ferro e va ancora a bersaglio con il layup. 15-11 Splendida finta di Roll su Voigtmann e gran canestro per il numero 10 dell’. Sbaglia dall’arco Mike James, che ancora non è entrato in partita. 15-9 Tripla diavvio di match per l’azzurro, altro ex della gara. 12-9 Palleggio, arresto e tiro comodo per Roll. 12-7 2/2 ai liberi per Kurbanov. Troppa libertà per Daniel, che pesca Kurbanov in area: fallo e due tiri liberi in arrivo per il numero 41. 10-7 Ripartenza micidiale del: Hines serve l’assist per Voigtmann che trova due punti comodissimi. Primo timeout della gara per Ettore Messina. 8-7 2/2 ...

