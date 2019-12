Tennis | Bianca Andreescu salterà il WTA di Auckland per il problema al ginocchio che la

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)non disputerà il WTA di, in Nuova Zelanda, in programma dal 6 al 12 gennaio. La canadese, campionessa degli US Open e numero 5 del mondo, è ancora alle prese con i problemi occorsi alle WTA Finals di Shenzhen, in cui è stata costretta al ritiro dopo essersi piantata sulsinistro nel tentativo di effettuare un cambio di direzione nelle fasi iniziali del match contro la ceca Karolina Pliskova. C’è apprensione per la sua partecipazione agli Australian Open, in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 3 febbraio: l’obiettivo resta quello di recuperare per il primo Slam dell’anno. Adci sarà, invece, una coppia strana, ma non troppo: in doppio, infatti, saranno protagoniste insieme Caroline Wozniacki e Serena Williams. La danese e l’americana sono legate da una forte amicizia da diversi anni, ma questa è la prima occasione ...

