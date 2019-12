Rolling Pop di Massaroni Pianoforti è un disco che dobbiamo ringraziare | l’intervista di

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) AscoltarePop disignifica entrare in una grande biblioteca segnata dal tempo ma mai ammuffita da una natura crudele. Suoni, parole e linee vocali trovano spazio in una cronologia che è ancora nostra, nonostante chi scrive stia raggiungendo i 40 con ancora quella curiosità che profuma di underground. Una passione, quella per l'underground, centellinata anche dal non-più-giovane Pierpaolo Capovilla nel brano Non Vedo L'Ora de Il Teatro Degli Orrori. "Grazie per questo, Gianluca", gli dico dopo aver ascoltatoPop a più riprese e per raccogliere tutto il materiale emozionale necessario a dedicargli un articolo e per riassettare l'incredulità che spontaneamente si manifesta dalle prime note. Un'adolescenza matura, quella di Gianluca, che ha declinato tale ossimoro in 11 tracce che raccontano il tormento e la follia ormonale dell'età ...

