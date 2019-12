Torna al cinema Lupin e per la prima volta in digitale | sarà ancora magia?

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 24 dicembre 2019) Per chi come me è stato bambino negli anni Settanta e ha concluso gli Ottanta a un passo dalla maggiore età,III, è più di un semplice cartone animato. È un universo narrativo ricco di personaggi, humor e con un suo stile preciso che ha segnato l’immaginario di una generazione. Questo manga, ideato nel 1967 da Kazuhiko Katō, conosciuto con lo pseudonimo di Monkey Punch, ispirato aldel romanziere Maurice Leblanc, ha conquistato il pubblico italiano non appena la sua versione animata è approdata sui nostri schermi, nel 1979. IGN lo ha eletto il quindicesimo miglior personaggio manga di tutti i tempi e in effetti si tratta di un personaggio davvero ben articolato, non solo caratterialmente, anche dal punto di vista biografico. Nipote deldei romanzi, il suo celebre nonno compare ogni tanto in forma di fantasma o immagine nostalgica nel corso del cartone animato....

