Roberta Ragusa | il corpo potrebbe essere in un casolare abbandonato

(Di martedì 24 dicembre 2019) Suldida anni si cela il mistero più profondo. Dov’è finita la donna scomparsa la notte tra il 12 ed il 13 gennaio 2012 e mai più tornata a casa? Suo marito, Antonio Logli, per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva all’ergastolo. Oggi, una nuova pistafarsi strada edare nuovi indizi su dove sia stata portata. Non ci sono ancora piste ufficiali da parte degli inquirenti , ma diverse fonti riportano che il cadavere distato nascosto in un, poco lontano da casa sua. Unper nascondere unDurante l’ultima puntata di Quarto Grado, si è parlato di una cosa accaduta il 30 maggio 2012, alle 9.03. Antonio Logli stava tornando a casa in macchina quando, anziché proseguire per la sua strada, si è addentrato in una viuzza deserta. Nel pomeriggio ...

Leggi la notizia su thesocialpost

SimoCriminologa : Roberta Ragusa: secondo il Paranormal Fobia Investigation sarebbe stata murata - fabiopi1000 : RT @qn_lanazione: Caso #Ragusa, spunta una nuova pista: 'Il corpo di #Roberta murato in un casolare' - Noemithestar : Scomparsa Roberta Ragusa: la mamma di Gello potrebbe essere stata murata in un casolare -