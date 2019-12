Nicanor Parra spegne la luce | ma solo per un po'

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Io voglio far rumore con i piedi / e voglio che l’anima trovi il suo corpo”.Lala, maper un po’, il tempo concesso a ciascun lettore di conservare le poesie, poi laritorna, perché quei versi torneranno, ogni tanto, spesso, quasi sempre a illuminare le nostre menti, lampadine sui nostri cuori, candele sulle nostre lacrime, piccoli fari dietro i nostri sorrisi.L’ultimo è chiunque leggerà le poesie qui raccolte da Bompiani e curate da Matteo Lefèvre, l’ultimo non esiste, l’ultimo è il primo che ricomincia un verso. L’ultimo, mi sono convinto - leggendo con attenzione e passione la poesia di– non è il ritardatario ma il tiratardi, non è lo sfaticato ma quello attento, non è il lezioso ma il brillante, non è il distratto ma colui che ...

