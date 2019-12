Napoli | supereroi in corsia per portare doni ai bimbi del reparto oncologico del

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un Natale diverso per ideldel Primo Policlinico di. A consegnare loro isono stati Spider Man, Iron Man e Batman, che insieme a Babbo Natale hanno portato un po' di gioia in. Tra le associazioni che più si adoperano per questi piccoli pazienti c'è l'AGOP che spiega: «I verisono loro».

