Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non accenna a placarsi lo scontro trasulladi Media for Europe, il progetto paneuropeo televisivo che prevede la creazione di una holding nei Paesi Bassi. Ieri c'è stato l'ennesimo attacco da parte della società guidata da Vincent Bollorè, alla quale Cologno Monzese ha prontamente risposto con un comunicato stampa: "vuole impedire ladi MFE, un progetto del tutto analogo a quello che, concorrente di, a più riprese ha pubblicamente dichiarato di voler realizzare direttamente e da sola”. Il cda del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi dichiara che “Il progetto di creare un gruppo pan-europeo nel settore dell’entertainment e dei media e la fusione delle attività italiane e spagnole in MFE sono essenziali per il futuro del gruppo, nonché per tutti i suoi azionisti e stakeholder”.Dal Corriere della Sera si legge ...

SerieTvserie : Mediaset: 'Vivendi ostacola la nascita di Mfe' - fullNam35087976 : RT @alexyahoo: Scusi @MassimGiannini ma @betsabeab è pagata da Mediaset? I suoi pezzi su @repubblica su Mediaset-Vivendi sono da sempre sca… - alexyahoo : Scusi @MassimGiannini ma @betsabeab è pagata da Mediaset? I suoi pezzi su @repubblica su Mediaset-Vivendi sono da s… -