Lorella Boccia Instagram | la scollatura è da capogiro | «Esagerata!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) La bellissima e bravissima ballerinasuha pensato bene di migliorare la giornata dei suoi followers postando una sua foto incredibilmente sensuale. La conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi ha informato tutti quanti di essere già pronta per affrontare le feste natalizie: «Waiting for Christmas (Aspettando il Natale)». Sicuramente dopo aver visto lo scatto dianche i suoi ammiratori trascorreranno un’ottima Vigilia. Il suo outfit provocante ha completamente catturato la loro attenzione. Le curve esplosive disono un toccasana per gli occhi e hanno immediatamente acceso la fantasia di tutti. Impossibile ignorare unadel genere. Leggi anche –>torna con “Rivelo” e il decolleté ‘non sta nella pelle’: «Tutta salute!»: décolleté favoloso La ballerinasu ...

infoitcultura : ‘Rivelo’, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio intervistati da Lorella Boccia chiariscono una volta per tutte i mo… - viviromatv : Rivelo: Le rivelazioni di Cecilia Rodriguez a Lorella Boccia nella prima puntata - ZoomMagazineIT : RIVELO di Lorella Boccia: i protagonisti della seconda puntata -