Confesso | in famiglia la donna sono io

(Di martedì 24 dicembre 2019) Mireso conto recentemente di essere una. No, non è questione di inclinazioni sessuali o di genere, mi riferisco a una questione di ruolo sociale o forse familiare.Esiste una fascia di uomini - che non so quanto vasta, ma a cui appartengo - che ritiene normale occuparsi almeno al 50%, e se serve anche più, di quello che si definisce “lavoro riproduttivo”. Ovviamente non parlo della gravidanza, del parto e dell’allattamento al seno, ma di tutte le attenzioni e cure necessarie non soltanto per i figli, ma in generale per le persone con cui viviamo, per la nostracresciuto in unache si poteva definire normalissima, per l’epoca. Mio padre era autista in un’azienda pubblica di trasporto, mia madre aveva scelto di smettere di lavorare dopo il matrimonio, a metà degli anni Sessanta, e di fare insomma la ...

