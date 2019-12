Calabria | la procura chiede rinvio a giudizio per il governatore Mario Oliverio

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) I pm hanno richiesto nuovamente chedella, venga mandato a processo. La richiesta arriva a meno di un mese dalla fine del suo mandato, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Spoleto. L'accusa è di peculato, e riguarda un presunto finanziamento per 95mila euro teoricamente destinato alla promozione di enti regionali in occasione del Festival di Spoleto e per attività turistica, che in realtà sarebbe stato intascato dalper "personale promozione politica".

