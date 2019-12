Un suggerimento alle Sardine | comitati per la Costituzione

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chi, in positivo, coltiva una concezione partecipativa della democrazia e, per converso, nutre preoccupazione per la qualità del confronto politico non può non provare simpatia per le.Un movimento allo stato nascente che si segnala positivamente per più ragioni: l’attiva mobilitazione (scendere fisicamente in piazza), il suo tratto immune da un sentimento antipolitico, la singolare attivazione di giovani spesso estranei o distratti rispetto ai problemi della polis. Difficile avanzare previsioni sugli sviluppi delle. Anche gli osservatori più simpatetici mettono in guardia il movimento dalla tentazione di farsi partito e dlusinghe di chi volesse annetterseli.Giusto. Trattasi di fenomeno spontaneo e fluido. Piegarlo forzosamente verso un’opzione politica di parte ne segnerebbe il declino. E tuttavia, penso, neppure si può ...

