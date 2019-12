Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La rivalità Juve-Inter, che poi è anche la rivalità, l’dellae del, un po’ di delusioni ma anche qualche bella sorpresa, come quella delle neopromosse che così competitive non si vedevano da anni e contribuiscono a rendere più avvincente ogni giornata. Il voto più alto deldiè per laA, che sembra poterci finalmente restituire un campionato vero. CIRO IMMOBILE – 9 Voto 9, ma sarebbe stato meglio scrivere 17. Come i gol segnati in questi primi mesi di campionato e con cui sta trascinando lafino a sfiorare il vertice della classifica, a contatto della coppia scudetto: capocannoniere dellaA, quasi doppiando i vari Cristiano Ronaldo e Lukaku, a lungo anche scarpa d’oro in Europa (speciale classifica in cui se la sta giocando con un certo Lewandowski). Forse Ciro Immobile sta davvero diventando un grande bomber di ...

TutteLeNotizie : Serie A, il pagellone di Natale – Conte vs Sarri, gli exploit di Lazio e Cagliari, le… - Eurosport_IT : ??... ad Atalanta e Roma, che giocano bene 9?… a Lukaku, leader dell'Inter 8?… al Bologna, che entra top-10 1?… a Mo… - We_Pesaro : RT @campoaperto4: Il Pagellone della 13ª giornata di Legabasket Serie A, è online sul canale YouTube. ?? -