Riad | omicidio Jamal Khashoggi | 5 condanne a morte

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sono cinque leinflitte in Arabia Saudita per l'del giornalista, ucciso dentro il consolato dia Istanbul, in Turchia, il 2 ottobre dell’anno scorso.Secondo la legge saudita, le identità dei condannati anon possono essere diffuse fino a quando la pena non diventa definitiva e cioè dopo la conferma in appello e da parte della Corte Suprema.La procura saudita ha fatto sapere che sempre per l’altre tre persone sono state condannate a 24 anni di carcere per aver cercato di "insabbiare il crimine". Accusa di insabbiamento che la comunità internazionale ha rivolto in realtà proprio al regime die in primo luogo al principe ereditario Mohammed bin Salmam, considerato il vero mandante dell’di un giornalista diventato troppo scomodo.In ogni caso il processo per l’assassinio, che si è svolto a ...

