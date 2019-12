Previsioni Meteo | FOCUS sull’ondata di GELO e NEVE del 29-30-31 Dicembre | Sud in “pole

(Di lunedì 23 dicembre 2019)– Domenica 29, Lunedì 30 e Martedì 31. Segnatevi questi giorni, e non solo perchè saranno gli ultimi tre del 2019, ma anche perchè sotto il profilorologico potranno regalare importanti novità all’Italia del Sud, in termini di freddo e. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i centri di calcolo, infatti, confermano l’ondata di freddo che, quindi, è sempre più probabile avvicinandoci ormai in modo sempre più sensibile all’evento. Il vero cambiamento che aprirà le porte a quest’ondata dicontinentale, perchè proveniente dalle steppe della Russia, sarà l’Anticiclone di Natale: l’alta pressione, alzandosi da Gibilterra verso il Mare del Nord e la Penisola Scandinava, bloccherà per la prima volta dopo mesi la circolazione atlantica che nelle ultime settimane ha provocato tante forti ondate di maltempo ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

