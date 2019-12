Maltempo | mercantile incagliato in Sardegna | controlli su sversamenti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E’ in balìa di onde e vento forte il, Cdry Blue, finito sabato sera sugli scogli a Sant’Antioco, in località Torre Cannai, in. Prosegue il monitoraggio sulla stabilità e sull’eventuale sversamento di idrocarburi in mare, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Cagliari. Tutti i 12 membri di equipaggio del cargo, battente bandiera italiana, sono stati recuperati ieri e messi in salvo. Si attende ora un miglioramento della situazione meteo per potere procedere alle operazioni di disincaglio dell’imbarcazione, lunga 108 metri, e verificare anche i danni alla carena. “L’imbarcazione è danneggiata ha avuto piccolidi gasolio, ma per fortuna il colpo sugli scogli sembra non avere intaccato i serbatoi che si trovano sul lato meno esposto. Pare che la chiazza oleosa sia circoscritta attorno alla nave,” ...

SkyTG24 : Le forti raffiche di vento e le onde hanno spinto contro gli scogli un mercantile carico di caffè che si è incaglia… - SardiniaPost : Nonostante il maltempo il mercantile, Cdry Blue, finito sabato sera sugli scogli a Sant’Antioco, rimane nella sua p… - giornaleprociv : - Bufere di vento su tutta l`Italia Alberi sradicati, un morto a Napoli @Corriere - Maltempo: mercantile si incagl… -