Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Quando mi sono svegliato dal, ho(Sangiorgi, ndr) e gli ho detto ‘sei bellissimo’”. A rivelarlo è, chitarrista deiospite Che tempo che fa e colpito daed emorragia cerebrale nel settembre 2018. Per sdrammatizzare il momento molto toccante, il conduttore Fabio Fazio detto: “Beh, si vedeva che stava ancora male”.Ricordando quei momenti difficili,ha rivelato la sua reazione davanti all’amico e compagno di lavoro. il cantanteSangiorgi. Il chitarrista ha poi riflettuto su come il problema di salute gli abbia fatto cambiare prospettiva sul modo di vivere: “Diamo troppe cose per scontate. Io ho imparato che anche solo l’atto di prendere un bicchiere d’acqua e portarselo alla bocca è una cosa non banale, una cosa per cui essere grati. La mia ...

chetempochefa : 'C'è stato un reset totale. È stata una vera e propria rinascita. Ho dovuto ricominciare a camminare, a fare quei p… - chetempochefa : 'La mia cura sono loro. Nell'amicizia, nella musica e nella vita.' Lele Spedicato ai suoi amici e colleghi… - HuffPostItalia : Lele Spedicato dei Negramaro in tv dopo l'ictus: 'Uscito dal coma, ho visto Giuliano e gli ho detto 'sei bellissimo… -