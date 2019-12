La Lega twitta immagine di Gesù con una frase di Gomorra | poi le scuse | Errore

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Polemiche per un’con la figura di Gesù sovrapposta col fotoritocco a quella di Matteo Salvini, immortalato con il presepe in braccio al congresso federale che sabato 21 dicembre ha visto la nascita della “nuovanazionale e sovranista”. A completare tutto unatratta dalla serie televisiva: “E mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ’o nuost”. Are l’è stato il profilo- Salvini Premier che, dopo le critiche, ha tenuto a smentire ogni responsabilità volontaria: “Colpa di untecnico”.“A causa di unnella procedura di traslazione da Facebook, nelle scorse ore sono stati tradotti in tweet non solo i post legittimi della pagina, ma anche alcuni post pubblicati da utenti esterni, che nulla c’entrano con la nostra volontà. Ad ...

