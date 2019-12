Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Levanno! Inabbiamo iniziato ad assumere di nuovo, senza rinunciare a verifiche puntuali e serrate: due autisti, fra gli ultimi arrivati, sono stati licenziati dopo essere risultati positivi al test antidroga, in base a una precisa volonta’ politica nel controllare fin dal primo giorno di lavoro. Non e’ ne’ scontato, ne’ banale. Perche’ legalita’ e sicurezza dei cittadini sono principi non derogabili. Per questo abbiamo aumentato i controlli e la sorveglianza interna. Non facendo sconti a nessuno: dal 2018 a oggi sono stati licenziati 17 autisti per aver fatto uso di droghe”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, su Facebook. “Inabbiamo cambiato registro e si vede- ha aggiunto- Voglio essere chiaro, chi infanga il prezioso lavoro ...

romadailynews : Calabrese: subito cacciate da #Atac le mele marce: #Roma – “Le mele marce vanno cacciate… - doctorhoover : RT @iltornante: Il team calabrese dell’ex pilota Nicola Marozzo entra nella serie Tricolore riservata alle Wolf GB08 Thunder per essere sub… - rocco_lando : RT @iltornante: Il team calabrese dell’ex pilota Nicola Marozzo entra nella serie Tricolore riservata alle Wolf GB08 Thunder per essere sub… -