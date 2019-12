Ariete 2020 | oroscopo Mauro Perfetti | previsioni zodiacali di tutto l’anno

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019): leastrologiche dell’amore perl’anno Dall’ultimo numero del settimanale Gente, sveliamo ledell’deldiper il segno dell’. Si prospetta un nuovo anno scintillante! In amore illascia presagire molte opportunità di riuscita. Come per incanto, comincerete a riscoprirvi soddisfatti e fieri di voi stessi. Desideri e aspettative cominceranno a illuminarsi di certezze e non più di ipotesi. Le Stelle si metteranno d’accordo tra di loro per assecondare il vostro intenso e impetuoso desiderio di amare. Ledell’amore del segno dell’deldisostengono che la coppia si fortificherà sempre di più nella reciproca comprensione. Per i cuori solitari ci saranno non poche opportunità per fare l’incontro del ...

