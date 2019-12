Ancora a discutere di sicurezza tedesca

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un Foglio internazionale è l'inserto a cura di Giulio Meotti: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere “L’anniversario dei trent’anni fa dalla caduta del muro di Berlino ha costretto i tedeschi a confrontarsi con una domanda semplice: ‘come

Leggi la notizia su ilfoglio

concetta1915 : RT @InternoPoesia: «Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio». 30 anni senza Samuel Beckett… - Anna26648966 : @mafenat @fattoquotidiano Lei non sa di cosa parla. Per discutere dei veri problemi prima di tutto bisogna smettere… - Alabamaglam : RT @InternoPoesia: «Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio». 30 anni senza Samuel Beckett… -