Advincula arriva in Italia? Proposto a Torino e Atalanta (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il terzino cileno del Rayo Vallecano Luis Advincula è stato Proposto a Torino e Atalanta in vista di gennaio Luis Advincula potrebbe lasciare il Rayo Vallecano nel corso del mercato di gennaio. Il terzino cileno è stato Proposto a Torino e Atalanta. I due club di Serie A riflettono sull’ingaggio del calciatore, che però non convince pienamente per via dello scarso ambientamento con il calcio Italiano. Leggi su Calcionews24.com

