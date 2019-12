23 dicembre 1984 | la strage del Rapido 904 a San Benedetto Val di Sambro | 16 morti e

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladel904 macchiò il Natale del. La bomba sul treno Napoli-Milano fu decisa dai vertici di Cosa Nostra. Il 23, a poche ore dal Natale, un gravissimo attentato sconvolge l’Italia. Bomba sul904 Sono le 19.08 quando, all’interno della Grande Galleria dell’Appenino, nei pressi di SanVal di, una bomba radiocomandata a distanza esplode durante il passaggio del904, il Napoli-Milano. L’esplosione, fortissima e amplificata dal tunnel, provoca 16e oltre 200 feriti. L’ordigno, posto a Santa Maria Novella a Firenze, su una griglia portabagagli del corridoio della nona carrozza, a centro convoglio. Sangue sul NataleSul treno Napoli-Milano viaggiavano moltissimi italiani in viaggio per raggiungere le famiglie in vista delle vacanze di Natale. ...

