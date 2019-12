16enni morte a Roma | investitore con tasso alcolemico 1 4

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unpari a 1,4 grammi per litro (per la normativa vigente è consentito mettersi alla guida con undi alcolemia di massimo 0,5 g/litro) e la non negatività ad alcune sostanze stupefacenti. Questi i primi risultati degli accertamenti tossicologici svolti su Pietro Genovese, il giovane di 20 anni indagato per omicidio stradale duplice per ladi Gaia Vonfreymann e Camillagnoli, nella notte tra sabato e domenica su Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, a. Nel passato di Genovese, come riportato dall’Ansa, ci sarebbero anche due episodi di possesso di droga. I dati sono stari riferiti dagli inquirenti ai legali che oggi hanno ricevuto l’affidamento dell’incarico per l’autopsia delle vittime. L’esame si svolgerà nel pomeriggio di oggi all’Istituto di medicina legale della Sapienza. Stando a quanto ...

