Terroni di m negri Cori razzisti contro i calciatori avversari

(Di domenica 22 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli "di m...":sono stati gridatidel Don Bosco Vallecrosia daidi casa dell'Atletico Argentina, di Taggia, in provincia di Imperia, al termine della partita valida per il Campionato Juniores “di m…,”. Il calcio, purtroppo, è anche questo. Insultigridatigli, terminata la partita, al momento di congedarsi ed entrare negli spogliatoi. Così, ieri, allo stadio Sclavi di Arma di Taggia, in provincia di Imperia, si è concluso l’invalido per il campionato Juniores tra i padroni di casa dell’Atletico Argentina e gli ospiti del Don Bosco Vallecrosia (nella foto). Malgrado la vittoria per 2-1 i giocatori della formazione casalinga avrebbero attaccato gli ospiti con insulti pesanti ed anche a sfondo razzista. A denunciare l’accaduto è Simone Giovinazzo, direttore ...

