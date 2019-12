Per 30 anni nelle grinfie di moglie e figlia L' incubo di un 84enne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Valentina Dardari Le due donne sono ora ai domiciliari. L’è gravemente malato. Referti medici e conoscenti hanno confermato le sue parole Una grave storia di maltrattamenti e violenze tra le mura domestiche arriva da Manerbio, comune in provincia di Brescia. Vittima di abusi e angherie è un anziano di 84e le due carnefici, da lui stesso denunciate, sono ladi 81e ladella coppia, una 53enne. I soprusi, secondo quanto raccontato dalla vittima, sarebbero iniziati circa trent’fa. L’uomo avrebbe taciuto per tutto il tempo, ma adesso, che forse era arrivato al punto di non farcela più a subire in silenzio, ha voluto raccontare tutto al giudice. Come riportato da hilgiorno, l’uomo avrebbe denunciato le violenze nei mesi scorsi, tra settembre e ottobre, ai carabinieri di Manerbio. Le indagini dei carabinieri di Manerbio A seguito di indagini, ...

